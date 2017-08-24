МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и сильном ветре в Москве

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром и градом в столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с", - сообщается в четверг на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.