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МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе с градом и сильном ветре в Москве

Общество
24 августа, 16:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром и градом в столице.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с", - сообщается в четверг на сайте главка.

Во время непогоды возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев и повреждение кровель домов. Молнии могут повредить объекты, не оборудованные громоотводом.

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