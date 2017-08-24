Учителя отличников по ЕГЭ будут получать премии в 100 тыс. рублей в Подмосковье

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Московской области планируют с этого года выдавать премии в 100 тыс. рублей учителям, чьи ученики получили 100 баллов по ЕГЭ, сообщил в четверг губернатор региона Андрей Воробьев.
"Я предложил в этом году по итогам экзамена и уже на регулярной основе каждому учителю, который подготовит ученика со 100 баллами, платить соответствующую премию - 100 тыс. рублей", - сказал Воробьев в рамках форума "Современное образование - лидерство Подмосковья".
Он отметил, что наличие одного ученика с таким высоким результатом по государственному экзамену говорит об уровне образования в целом в классе. "Это справедливо, потому что речь идет не об одном ученике в классе. Если уровень преподавания высокий, то и весь класс дает хорошие результаты", - добавил Воробьев.
Как ранее сообщала министр образования Подмосковья Марина Захарова, всего в этом году в Московской области 323 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них три школьника сдали три предмета на 300 баллов.
По данным властей, помимо премий за отличников единого госэкзамена для учителей, с 2017 года начнут выплачивать вознаграждения директорам школ за высокое качество работы. Так, руководители школ по итогам 2015-2016 учебного года получат стимулирующие выплаты согласно их уровню (всего их два). Директора первого уровня (59 руководителей в области) получат 120 тыс. рублей в месяц, второго (759 руководителей) - 90 тыс. рублей. Средняя заработная плата в школах составит 52 тыс. рублей.