Участники Всемирного фестиваля молодежи и студентов обсудят в Казани IT-технологии

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Иностранные делегаты, участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в рамках региональной программы в Казани обсудят развитие IT-технологий, сыграют в футбол и послушают этническую музыку. Об этом сообщили ТАСС организаторы региональной программы.

"Тематика региональной программы Республики Татарстан - "Традиции и технологии". В рамках программы участники смогут посетить Казанский Кремль, остров-град Свияжск. Почувствуют колорит нашей республики гости в рамках этнокультурного фестиваля "Мозаика культур", - пояснили организаторы.

Кроме того, одним из основных блоков региональной программы станет дискуссионная площадка, которая пройдет в городе высоких технологий Иннополисе. Основными темами для обсуждения станут развитие информационных технологий и кадрового потенциала. А в рамках культурно-спортивной программы участники познакомятся со стадионом "Казань-Арена" и проведут товарищеские матчи по футболу.

С 14 по 17 октября в Казань приедет около 100 иностранных делегатов со всего мира на региональную программу Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС). 15 российских городов, в том числе Казань, Калининград, Красноярск, Махачкала, Севастополь, Санкт-Петербург и Екатеринбург, получили право принять у себя участников фестиваля. Каждый субъект разрабатывает свою уникальную программу пребывания делегатов. Как сообщалось ранее, более тысячи иностранных участников ВФМС зарегистрировались для поездки в российские города в рамках региональной программы фестиваля.

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе 10 тыс. иностранцев. Заявки на участие в фестивале поступили почти из 190 стран мира.

Ранее ВФМС проходили в Москве дважды: в 1957 и 1985 годах. VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1957 году стал крупнейшим за всю историю движения, в нем приняли участие свыше 34 тыс. молодых людей более чем из 100 стран мира.