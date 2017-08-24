Липецкая область станет пилотным регионом по запуску номера 117 для помощи семьям

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ЛИПЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что в Липецкой области будет реализован пилотный проект по внедрению номера телефона 117, по которому граждане смогут получать экстренную помощь в решении детских и семейных проблем.
"Предварительная договоренность с регионом есть, и, я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем объявить о запуске пилотного проекта на базе Липецкой области по реализации социального навигатора - телефона 117", - сказала Кузнецова ТАСС.
Она напомнила, что некоторое время назад в Липецкой области пропал ребенок, спасти которого не удалось. "Телефон 117 должен служить тем самым социальным навигатором, где правильно направят запрос по социальной проблеме, связанной с детьми, связанной с семьей, связанной с пропажей детей в том числе", - пояснила омбудсмен. По ее словам, "такой трехзначный телефон поможет сконцентрироваться и выстроить очень четко последовательность шагов в каждой конкретной ситуации, которая требует быстрого вмешательства".