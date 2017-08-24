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Власти Подмосковья решили проблему еще 86 обманутых дольщиков региона

Общество
24 августа, 19:38 UTC+3 КРАСНОГОРСК КРАСНОГОРСК 24, августа. /ТАСС

В ближайшее время граждане получат ключи от квартир в ЖК "Спортивный" в Дмитрове

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КРАСНОГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Минстрой Московской области одобрил ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса "Спортивный" в Дмитровском районе, сроки сдачи которого переносились с 2014 года. В ближайшее время ключи от квартир получат 86 обманутых дольщиков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №4 в микрорайоне Внуковский города Дмитров", - говорится в сообщении. Указанный объект входит в состав жилого комплекса "Спортивный". В ближайшее время 86 граждан получат ключи от долгожданных квартир в этом доме.

По данным министерства, в июле 2012 года властями было выдано разрешение на строительство дома. Во втором квартале 2014 года планировалось завершить строительство объекта, однако сроки его сдачи неоднократно сдвигались из-за отсутствия финансирования у застройщика, а с начала 2015 года строительство было приостановлено. Несмотря на то, что дольщики ждали завершения долгостроя три года, объект так и не был признан проблемным.

В 2016 году администрацией Дмитровского района для достройки долгостроя был подобран новый инвестор - ООО "Гефест-Инвест". Работы на объекте возобновились в марте 2016 года.

Обманутые дольщики Подмосковья

В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками.

Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и официально признанных проблемными 24 объекта. По всем долгостроям определены механизмы по решению проблемы дольщиков, разработаны и утверждены дорожные карты, практически на все объекты привлечены новые инвесторы.

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