Власти Подмосковья решили проблему еще 86 обманутых дольщиков региона

Тренер: женская сборная России по борьбе через год обновится наполовинуСпорт 24 августа, 20:36
Таски: "Спартак" попал в сильную группу в Лиге чемпионов, но надеется выйти в плей-оффСпорт 24 августа, 20:32
Андрей Федун: "Спартак" попал в тяжелую, но не убийственную группу в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:28
Бабаев: ЦСКА достались очень серьезные соперники в Лиге чемпионовСпорт 24 августа, 20:14
Органный концерт в башне "Империя". ВидеотрансляцияКультура 24 августа, 20:09
"Ювентус" и "Барселона" сыграют в группе D футбольной Лиги чемпионовСпорт 24 августа, 20:09
Атомоход "50 лет Победы" вернулся из юбилейного рейса к Северному полюсуОбщество 24 августа, 20:08
Глушаков: российские клубы часто обжигались на слабых соперниках в разных турнирахСпорт 24 августа, 20:06
Олимпийская чемпионка Ищенко возглавила Министерство спорта Калининградской областиСпорт 24 августа, 20:04
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Минстрой Московской области одобрил ввод в эксплуатацию одного из корпусов жилого комплекса "Спортивный" в Дмитровском районе, сроки сдачи которого переносились с 2014 года. В ближайшее время ключи от квартир получат 86 обманутых дольщиков. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
"Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №4 в микрорайоне Внуковский города Дмитров", - говорится в сообщении. Указанный объект входит в состав жилого комплекса "Спортивный". В ближайшее время 86 граждан получат ключи от долгожданных квартир в этом доме.
По данным министерства, в июле 2012 года властями было выдано разрешение на строительство дома. Во втором квартале 2014 года планировалось завершить строительство объекта, однако сроки его сдачи неоднократно сдвигались из-за отсутствия финансирования у застройщика, а с начала 2015 года строительство было приостановлено. Несмотря на то, что дольщики ждали завершения долгостроя три года, объект так и не был признан проблемным.
В 2016 году администрацией Дмитровского района для достройки долгостроя был подобран новый инвестор - ООО "Гефест-Инвест". Работы на объекте возобновились в марте 2016 года.
В 2012 году в Подмосковье насчитывалось 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. В период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутыми дольщиками.
Сейчас, по официальным данным, в регионе насчитывается порядка 5 тыс. обманутых дольщиков и официально признанных проблемными 24 объекта. По всем долгостроям определены механизмы по решению проблемы дольщиков, разработаны и утверждены дорожные карты, практически на все объекты привлечены новые инвесторы.