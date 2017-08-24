Гимназия при столичном храме Митрофана Воронежского передана РПЦ

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Здание гимназии при храме святителя Митрофана Воронежского на севере Москвы передано Русской православной церкви, сообщили в четверг в пресс-службе Московской городской епархии.
Там отметили, что департамент городского имущества города Москвы издал распоряжение, согласно которому здание православной гимназии "Свет" на улице 8 Марта передано православному приходу храма святителя Митрофана Воронежского на Хуторской.
В Московской епархии отметили, что учредителем гимназии является приход. Здание образовательного учреждения было построено в 1953 году, ранее в нем располагались душевые павильоны. В 1990-х помещения были переоборудованы и благоустроены под классы гимназии.
Сам храм святителя Митрофана Воронежского был построен в 1895 году при детском приюте великой княгини Елизаветы Федоровны. В 1990-х разоренный храм был передан РПЦ и в течение двух лет полностью восстановлен. От прежнего убранства сохранилась большая икона святителя Митрофана Воронежского. В 1995 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II освятил возрожденную святыню.