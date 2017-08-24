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Sports.ru выиграл иск к "Матч ТВ" о незаконно размещенном контенте

Общество
24 августа, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

"Матч ТВ", в частности, выплатит 6 тыс. рублей в качестве компенсации за госпошлину

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд удовлетворил иск портала Sports.ru к телеканалу "Матч ТВ" о незаконном использовании контента. Об этом ТАСС сообщил и. о. руководителя пресс-службы Мосгорсуда Кирилл Рябчиков.

"Суд удовлетворил исковые требования портала", - сказал представитель суда.

Sports.ru в иске требовал создать технические условия, препятствующие незаконному размещению материалов, на одном из интернет-каналов телеканала "Матч ТВ", а именно статей "Для чего существует казанский "Рубин"? Известно - это плохо" и "Даниэл Алвес затащил "Ювентус" в финал Лиги чемпионов", и компенсировать госпошлину по иску в размере 6 тыс. рублей. Мосгорсуд исковые требования удовлетворил.

Ранее Мосгорсуд по запросу истца временно заблокировал доступ к незаконно размещенным материалам.

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