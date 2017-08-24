Бюст Герою России Ахметшину, погибшему в Сирии, установят рядом с его школой в Казани

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Бюст Герою России Марату Ахметшину, который погиб в прошлом году при выполнении воинского долга в Сирии, будет установлен в Казани, возле школы, которая носит его имя. Об этом сообщает в четверг пресс-служба исполкома города.

"Мэр Казани Ильсур Метшин посетил татарско-русскую школу №113 и одобрил решение разбить на территории школы благоустроенный сквер с бюстом Герою России Марату Ахметшину, чье имя школа носит с этого года. Марат Ахметшин учился в этой школе с 1988 по 1997 годы", - говорится в сообщении.

В начале 2017 года школе №113 было присвоено имя ее выпускника, Героя России Марата Ахметшина. Звание Героя России капитану российской армии посмертно присвоено 23 июня 2016 года за мужество и героизм при выполнении специальных задач. Марат Ахметшин учился в школе №113 с 1988 по 1997 годы. У входа в школу также расположена мемориальная доска в память о нем.

Марат Ахметшин родился 27 июня 1980 года в Елизово Камчатской области (ныне Камчатский край) в семье потомственных военных. Свой подвиг он совершил в Сирии. Вблизи Пальмиры артиллерийский разведчик капитан Ахметшин вступил в бой с превосходящими силами противника. Отражая атаку боевиков, офицер уничтожил несколько боевых машин, но получил при этом три смертельных ранения.