Более 82 тыс. детей отдохнули в летних лагерях и санаториях Ставрополья во время каникул

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ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Более 82 тыс. учащихся отдохнули летом 2017 года в лагерях и санаториях Ставрополья. Об этом сообщила в четверг журналистам на брифинге заместитель председателя краевого правительства Ирина Кувалдина.
"В период летних каникул 2017 года на территории края отработали 707 организаций детского отдыха - на семь больше прошлогоднего. Различными формами отдыха были охвачены более 82 тыс. учащихся со всего края. Консолидированный бюджет детской оздоровительной кампании 2017 г. составил более 423 млн рублей (2016 год - 407,6 млн рублей)", - рассказала Кувалдина.
По ее словам, повышению качества работы с детьми способствовало проведенное впервые централизованное обучение вожатых. После занятий по психологии, педагогике и получения навыков организации детского досуга сертификаты вожатых получили более 2,5 тыс. человек.
Отдельным направлением отдыха стали военно-патриотические лагеря на базе военных частей в Буденновске и Ставрополе. Там для ребят были организованы теоретические и практические занятия, тактико-специальная подготовка, основы медицинских знаний, рукопашный бой, военно- спортивные и культурно-массовые мероприятия, а также военизированная эстафета.
С 16 по 29 августа впервые на Ставрополье проходит военно-исторический лагерь, организованный совместно с всероссийской организацией "Российское военно-историческое общество". В нем принимают участие 120 ребят - воспитанники военно-исторических клубов, победители краевых конкурсов и олимпиад.
"Детский отдых в крае прошел в штатном режиме. Мы отмечаем, что наши лагеря отработали на "отлично", - заключила Кувалдина.