Власти Москвы отказали в проведении митинга 3 сентября из-за мероприятий памяти Беслана

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэрия Москвы отказала в проведении демонстрации и митинга с 14:00 до 18:00 3 сентября по вопросам политики городских властей в градостроительной, социальной и бюджетно-финансовой сферах. Такое решение столичная администрация приняла из-за того, что в этот день пройдет мероприятие в честь годовщины теракта в Беслане 2004 года, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе департамента региональной безопасности города Москвы.
"Мэрия отказала в проведении митинга 3 сентября в связи с трагической датой теракта в Беслане. В этот день в Москве будут проходить траурные мероприятия в день памяти жертв терроризма", - пояснила собеседница агентства.