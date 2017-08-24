Первый фестиваль рыбной ловли на Белом море проведут в Карелии в будущем году

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль рыбной ловли планируется впервые провести на Белом море в Карелии весной следующего года, сообщил в четверг на пресс-конференции в Москве врио главы республики Артур Парфенчиков.

"Мы сейчас формируем целую сетку туристических событий. Интересное мероприятие состоится на Белом море. В начале марта 2018 года мы проведем первый фестиваль ловли наваги. Это исторический поморский бренд. Мне кажется, что фестиваль станет интересным ежегодным событием", - сказал Парфенчиков.

Навага - северная морская рыба, принадлежащая к семейству тресковых.

Кроме этого, по словам врио главы Карелии, в Сортавальском районе республики запланирован фестиваль охотничьей кухни, к которому уже сейчас проявляют интерес охотничьи хозяйства, многие представители карельских ресторанов, где можно попробовать дичь.

Исполняющий обязанности главы республики также напомнил, что 19 августа на территории горного парка "Рускеала" с большим успехом прошел первый фестиваль оперной музыки под открытым небом Ruskeala Symphony, который собрал почти 3 тыс. зрителей. Мероприятие решено сделать ежегодным, отметил Парфенчиков.

В 2016 году поток организованных туристов и экскурсантов в регион составил 760 тыс. человек. В республике, которая граничит с Финляндией, находятся более 4 тыс. уникальных памятников истории и культуры, природных памятников, известных исторических мест. Путешественников готовы принять более 320 отелей, гостиниц, хостелов и баз отдыха, которые могут единовременно предоставить 10 тыс. мест. Карельские власти ожидают к 2020 году увеличение турпотока до 1 млн человек.