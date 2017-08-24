Глава МВД России потребовал усилить контроль за расходами ведомства

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава МВД Владимир Колокольцев потребовал усилить контроль за приоритетными расходами ведомства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Руководитель ведомства потребовал усилить контроль за приоритетными статьями расходов, активизировать работу по пресечению фактов необоснованных трат, сведению к минимуму финансовых потерь. В то же время особое внимание необходимо обратить на правильность расчетов выплаты денежного довольствия, заработной платы, льгот и компенсаций", - сообщили в пресс-центре.

Колокольцев отметил, что вопрос защищенности бюджетных средств, выделяемых на нужды ведомства, остается одним из наиболее актуальных.

Еще одной важнейшей задачей глава МВД назвал выявление и предупреждение нарушений при осуществлении госзакупок. "По каждому случаю несоблюдения установленных здесь законом процедур и ограничений должна проводиться тщательная проверка", - цитирует Колокольцева пресс-центр ведомства.

В четверг Колокольцев представил личному составу Контрольно-ревизионного управления МВД России нового руководителя Николая Пилюгина. 21 августа он был назначен на должность указом президента РФ Владимира Путина.

"Министр выразил уверенность в том, что Николай Пилюгин хорошо знаком со спецификой финансово-хозяйственной деятельности системы МВД и сделает все для организации эффективной работы контрольно-ревизионной службы", - добавили в пресс-центре.