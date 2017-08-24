Наработки после пожаров 2010 года позволяют минимизировать потери от огня

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Наработки после масштабных пожаров летом 2010 года в центральной части России позволяют минимизировать потери от огненной стихии, в том числе и в Волгоградской области, где накануне возникли многочисленные возгорания. Об этом ТАСС сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте противопожарной обороны (ВНИИ ПО) МЧС России.

"За эти годы значительно улучшилась координация всех служб, повысился уровень реагирования на пожары, что позволяет не допустить тех тяжелых последствий от огненной стихии, которые были летом 2010 года", - сказал собеседник агентства.

Он привел в пример Волгоградскую область, где накануне сложилась тяжелейшая ситуация с пожарами. "На всей территории региона произошли степные и лесные пожары, удалось в короткие сроки стабилизировать тяжелейшую ситуацию. Из-за порывистого ветра огонь стремительно распространялся, перескакивая водоемы, включая Дон, угрожая муниципальным образованиям с общим количеством жителей в 500 тысяч человек, - рассказали во институте. - Но благодаря своевременно принятым системным мерам ситуацию удалось стабилизировать в короткие сроки, не допустить многочисленных жертв и огромных потерь".

Представитель НИИ пояснил, что этого удалось добиться за счет оперативной мобилизации всех сил - региональных структур, МЧС России и других служб, которые непосредственно защищали населенные пункты и людей от огня. Дополнительные силы МЧС России, в том числе противопожарная тяжелая техника и авиация, оперативно были стянуты из семи регионов юга страны и Москвы.

"Безусловно, положительную роль сыграли противопожарные учения и тренировки, которые проводятся на регулярной основе. При пожаре в Волгоградской области они доказали свою необходимость, так как в считанное время было выстроено взаимодействие всех служб, усилена как наземная группировка, так и авиационная, быстро осуществлялась передислокация сил и средств", - рассказали во ВНИИ ПО.

Особенности природных пожаров

Основными особенностью природных пожаров специалисты называют недостаток и удаленность источников водоснабжения, плохие дорожные условия, их тушение ведется в достаточно сложной обстановке, когда температуры достигают 1 тысячи градусов.

"Пожарные, которые тушат пожар в экипировке весом 70 кг, зачастую получают тепловые удары. Но даже и в таких условиях в Волгоградской области они с честью выполняют свою задачу", - подчеркнули во ВНИИ ПО.

Пожары в Волгоградской области

23 августа из-за сложной обстановки, 30-градусной жары и сильных порывов ветра произошло резкое увеличение очагов природных пожаров, была угроза перехода огня на 21 муниципальное образование, в которых проживают более 580 тысяч человек. Непосредственно пожары перекинулись на 40 населенных пунктов. "Несмотря на это, благодаря слаженным грамотным действиям пожарно-спасательных подразделений и других оперативных служб, эти населенные пункты удалось отстоять от огня. От пожаров удалось спасти более 12 тысяч человек", - сообщили ранее в пресс-службе МЧС России.

От огня пострадали 150 строений.

Сейчас все очаги пожаров локализованы или ликвидированы. Проводится окарауливание и дотушивание пожаров.

Всего в борьбе с пожарами задействованы более 5 тысяч человек, которые используют почти 3 тысячи единиц техники. Кроме того, привлечены шесть воздушных судов МЧС России - самолеты Ил-76, Бе-200 и вертолеты Ми-8.