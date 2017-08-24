Дед Мороз с ноября по декабрь проедет по России на специальном поезде

ТАСС, 24 августа. Дед Мороз из Великого Устюга с ноября по декабрь отправится в праздничное путешествие по стране на специальном поезде и посетит 24 города от Владивостока до Москвы. Соответствующий протокол о намерениях подписали в четверг в Москве правительство Вологодской области, АО "РЖД" и телекомпания "НТВ".

"Проект "Сказочное путешествие Деда Мороза" собрал огромное количество положительных откликов со всей России, он проводится в 15-й раз. В этом году мы решили идти дальше и расширить границы проекта, подключив к нему крупнейшего пассажирского перевозчика нашей страны - компанию "Российские железные дороги". На специальном брендированном поезде зимний волшебник проедет десятки городов нашей страны с востока на запад, даря детям и взрослым радость и новогоднее настроение, - процитировала губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова его пресс-служба.

Предновогодний маршрут стартует 1 ноября и состоит из 24 городов: Владивосток, Иркутск, Красноярск, Томск, Барнаул, Новосибирск, Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь, Екатеринбург, Уфа, Самара, Волгоград, Краснодар, Ростов-на- Дону, Воронеж, Саратов, Казань, Нижний Новгород, Вологда, Санкт-Петербург, Калининград и Москва.

В прошлом году главным информационным партнером проекта стала телекомпания НТВ. Как отметил генеральный директор телеканала Алексей Земский, в этот раз в каждом городе планируется делать двухдневные остановки, устраивать на площадях большие праздники и концерты со звездами НТВ, посещать социальные учреждения и простые семьи.

По словам директора по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрия Пегова, поезд "Владивосток - Москва" всегда назывался "Поездом № 1" и в этом году он отправится точно по расписанию, обеспечив своевременное прибытие Деда Мороза во все остановочные пункты. Завершится предновогодний тур традиционно 31 декабря в Москве. В главной студии телепроекта Дед Мороз расскажет о своем сказочном путешествии и за несколько минут до Нового года поздравит россиян с наступающим праздником.

По данным организаторов проекта, в прошлом году Дед Мороз путешествовал на автобусе, проехав от Великого Устюга, где располагается его вотчина, до Перми, Новосибирска, Томска, Красноярска, Иркутска, Барнаула, посетив всего 20 городов России.