Путин распорядился шире использовать НКО в качестве поставщиков социальных услуг

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в целях расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счет бюджетных ассигнований. Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счет бюджетных ассигнований", - говорится в перечне президентских поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, опубликованном на сайте Кремля.

Путин поручил правительству РФ при участии Общественной палаты России и Агентства стратегических инициатив обеспечить внесение изменений в законодательство в период осенней сессии Государственной Думы 2017 года, предусматривающих определение статуса добровольческих (волонтерских) организаций, организаторов добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольцев (волонтеров), а также требований, которым должны соответствовать эти организации и люди. Также кабмину надлежит подготовить поправки, предусматривающие закрепление понятия "социальное предпринимательство", определение полномочий органов власти всех уровней в сфере поддержки и развития волонтерских организаций, определение полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти по вопросам добровольчества. В поручениях отмечается, что законодательные новеллы должны предусматривать исключение из налоговой базы добровольцев доходов, связанных с осуществлением ими благотворительной деятельности и полученных от организаций в натуральной форме (в виде найма жилого помещения, организации проезда, питания, обеспечения оборудованием). Также поправки должны расширить понятие "паллиативная медицинская помощь" и уточнить порядок ее оказания гражданам, в том числе в амбулаторных условиях и на дому, а также порядок социального обслуживания неизлечимо больных граждан и порядок межведомственного взаимодействия при оказании им медицинских и социальных услуг.

Забота об инвалидах

Глава государства указал на необходимость нормативно-правового закрепления различных форм сопровождаемого проживания.

инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, а также установления для паллиативных больных единого стандарта социальной услуги и единого стандарта медицинской помощи, рекомендуемых для применения.

субъектами РФ. Поправки, которые поручено подготовить кабмину, должны предусмотреть определение принципов и особенностей социального обслуживания и сопровождения граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им медицинской помощи.

Кабмину предстоит проанализировать лучшую практику медицинских организаций по обеспечению доступа близких родственников к больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и представить предложения по ее возможному распространению.