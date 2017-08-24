Путин распорядился шире использовать НКО в качестве поставщиков социальных услуг

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство РФ в целях расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счет бюджетных ассигнований. Соответствующий перечень поручений опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Рассмотреть вопрос о внесении изменений в законодательство Российской Федерации в целях расширения практики использования негосударственных организаций в качестве поставщиков социальных услуг за счет бюджетных ассигнований", - говорится в перечне президентских поручений по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства указал на необходимость нормативно-правового закрепления различных форм сопровождаемого проживания.
инвалидов, в том числе такой формы, как сопровождаемое совместное проживание малых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях, а также установления для паллиативных больных единого стандарта социальной услуги и единого стандарта медицинской помощи, рекомендуемых для применения.
субъектами РФ. Поправки, которые поручено подготовить кабмину, должны предусмотреть определение принципов и особенностей социального обслуживания и сопровождения граждан, полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, и оказания им медицинской помощи.
Кабмину предстоит проанализировать лучшую практику медицинских организаций по обеспечению доступа близких родственников к больным, находящимся в отделениях реанимации и интенсивной терапии, и представить предложения по ее возможному распространению.