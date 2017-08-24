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Путин поручил внести Брайлевский дисплей в перечень предоставляемых незрячим техсредств

Общество
24 августа, 19:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, августа. /ТАСС

Также глава государства поручил увеличить количество часов "на предоставление услуги по переводу русского жестового языка для слепоглухих"

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил включить Брайлевский дисплей в перечень технических средств, предоставляемых слепоглухим. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства 26 июля с представителями социально-ориентированных НКО.

"Внести в нормативные правовые акты РФ изменения, предусматривающие включение в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, вспомогательного средства коммуникации "Брайлевский дисплей" и программного обеспечения экранного доступа для слепоглухих", - говорится, в частности, в документе, адресованном правительству РФ и Агентству стратегических инициатив. Также глава государства поручил увеличить количество часов "на предоставление услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу) для слепоглухих".

Доклад по данным поручениям президент ожидает до 30 октября текущего года.

Брайлевский дисплей - средство коммуникации, позволяющее незрячим пользоваться компьютером.

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