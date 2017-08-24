Путин дал ряд поручений о взаимодействии органов власти с Центром поиска пропавших людей

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путина дал ряд поручений о взаимодействии органов власти с Центром поиска пропавших людей.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам встречи с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительных организаций и волонтерского движения, состоявшейся 26 июля 2017 года.

Минкомсвязи, МВД, МЧС поручено до 20 ноября подготовить совместно с автономной некоммерческой организацией "Центр поиска пропавших людей" и представить предложения о порядке взаимодействия добровольческих поисково-спасательных отрядов и федеральных органов исполнительной власти при проведении поисково-спасательных операций. В частности, предложения должны касаться вопросов доставки добровольцев-спасателей и необходимых технических средств к месту проведения поисковых мероприятий, а также мер по обеспечению оперативного поиска пропавших людей путем определения местоположения принадлежащих им мобильных устройств на основе геолокационных данных.

Кроме того, высшим органам исполнительной власти субъектов РФ поручено до 30 октября рассмотреть возможность создания при участии Центра поиска пропавших людей региональных ресурсных центров по обучению добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей. При этом необходимо определить в системе органов исполнительной власти регионов чиновников, несущих персональную ответственность за взаимодействие с добровольческими организациями.

В перечне также значится поручение Минздраву до 30 октября принять меры по сокращению сроков проведения экспертизы обезболивающих лекарств, а также по обеспечению детей раннего возраста неинвазивными препаратами для обезболивания.

До 31 августа 2018 года ведомство должно обеспечить подготовку медицинских работников и сиделок для оказания паллиативной медицинской помощи и лечения боли, долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами, а также разработку соответствующих образовательных программ в медицинских образовательных организациях высшего и среднего профессионального образования.

В перечне также содержится рекомендация Общественной палате РФ совместно с Агентством стратегических инициатив создать центр компетенций по обобщению, популяризации и тиражированию лучших практик и инновационных проектов, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями и организациями, осуществляющими социальное предпринимательство, а также по содействию межведомственному и межсекторному взаимодействию в социальной сфере. Доклад на эту тему нужно подготовить до 30 октября 2017 года.