Путин поручил создать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил разработать в РФ систему долговременного ухода за пожилыми людьми и предусмотреть в бюджете на следующую трехлетку средства на ее внедрение в пилотных регионах. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в четверг на сайте Кремля перечне поручений по итогам встречи главы государства 26 июля с представителями социально-ориентированных НКО.

"Разработать комплекс мер по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также по поддержке семейного ухода", - говорится в поручении, адресованном правительству РФ и Агентству стратегических инициатив. Срок исполнения установлен до 30 октября 2017 года. Также глава государства поручил обеспечить реализацию пилотного проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в отдельных регионах РФ, предусмотрев на это средства в федеральном бюджете на 2018 - 2020 гг.

Кроме того, Путин поручил представить предложения о мерах господдержки, "основанной на лучших практиках деятельности по содействию занятости лиц, находящихся в отпуске по уходу за ребенком".

На встрече с волонтерами и представителями НКО 26 июля президент пообещал включить вопросы долговременного ухода за пожилыми людьми в стране в план реализации стратегии действий в интересах граждан старшего возраста до 2020 года.