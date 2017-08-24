Молдавским поисковикам вручили награды Минобороны РФ

КИШИНЕВ, 24 августа. /Корр. ТАСС Вениамин Демидецкий/. Министерство обороны РФ наградило молдавских поисковиков медалями "За заслуги в увековечении памяти погибших защитников Отечества". В четверг награды волонтерам в торжественной обстановке выручил посол РФ в Кишиневе Фарит Мухаметшин.

Церемония была приурочена к отмечаемой 24 августа в Молдавии годовщине освобождения от фашизма. "Те грозные дни, которые мы помним по рассказам родителей и книгам, оставили глубокий след в нашей памяти. И я очень благодарен этим ребятам - поисковикам - за их честный и благородный труд, который помогает в воспитании молодого поколения", - отметил Мухаметшин. По его словам, российское посольство, а также представительство Россотрудничества и впредь будут всячески поддерживать молдавских поисковиков.

Наградами были отмечены десять человек, среди которых есть жители непризнанного Приднестровья, а также протоиерей храма Святого Владимира отец Александр (в миру Мендруляк) и редактор газеты "Русское слово" Татьяна Борисова. "Это те люди, которые влились в нашу команду за последние несколько лет, - рассказал ТАСС руководитель "Русского историко-патриотического клуба" Алексей Петрович. - При их участии были найдены останки более 200 красноармейцев, а также восстановлено свыше 50-ти памятников и монументов в разных районах республики".

По разным данным, на территории республики находятся тысячи неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны, включая братские могилы. Летом 1944 года здесь проходили ожесточенные бои в рамках Ясско-Кишиневской операции. В этих сражениях погибли более 84 тыс. солдат Красной армии.

В результате этой операции была освобождена не только Молдавии, но и выведена из войны Румыния, разгромлены основные силы группы армий "Южная Украина", а также освобождена Измаильская область Украины. Историки назвали это наступление одной из самых удачных операций Красной армии в годы Великой Отечественной войны и включили его в число "Десяти сталинских ударов".

В четверг впервые за долгие годы мероприятия, связанные с годовщиной освобождения Молдавии от фашизма, проходят под патронатом президента. Это связано с тем, что у прежних руководителей республики была другая позиция по поводу Великой Отечественной войны. Выступая на церемонии возложения цветов, президент Молдавии Игорь Додон отметил важность сохранения памяти о подвиге советских солдат и воспитания в этом духе молодого поколения.