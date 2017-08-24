Власти Бразилии разрешили добычу полезных ископаемых в заповедном районе Амазонии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 августа. /ТАСС/. Власти Бразилии сняли запрет на добычу полезных ископаемых в заповедном районе Амазонии, расположенном на севере республики между штатами Пара и Амапа. Об этом говорится в указе за подписью президента страны Мишела Темера, опубликованном в четверг в официальном издании федерального правительства Diario Oficial da Uniao.

Речь идет о территории площадью 47 тыс. кв. км, что превышает размер ряда европейских стран, например, Швейцарии, Нидерландов или Словении. Она была объявлена заповедной зоной в 1984 году, во времена военной диктатуры в Бразилии. Считается, что эта территория богата золотой и медной рудами и другими минералами. Добыча полезных ископаемых будет по-прежнему запрещена только в относительно небольших районах, где проживает коренное население.

Решение бразильских властей вызвало резкую критику со стороны оппозиции и экологов. Так, координатор местного отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Мишел ди Соуза в интервью газете Globo назвал инициативу правительства "катастрофой", которая может привести к загрязнению окружающей среды и конфликтам между золотодобытчиками и коренным населением.

В этом месяце власти Бразилии столкнулись с необходимостью искать новые источники дохода в связи с ростом бюджетного дефицита, о котором стало известно несколько дней назад. Правительство было вынуждено пересмотреть потолок для этого показателя с 139 млрд реалов ($44 млрд) до 159 млрд реалов ($50,4 млрд) на 2017 год и с 129 млрд реалов ($41 млрд) до 159 млрд ($50,4 млрд) реалов на 2018 год. Накануне власти объявили о решении передать в частную собственность 57 бразильских государственных компаний и объектов инфраструктуры в рамках нового этапа приватизации.