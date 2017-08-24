Программа поддержки молодых учителей начнет действовать на Кубани с 2018 года

КРАСНОДАР, 24 августа. Власти Краснодарского края надеются, что поддержка молодых педагогов позволит привлечь в школы учителей, сообщил в четверг на ежегодном краевом педсовете губернатор Вениамин Кондратьев. Специальная программа поддержки начнет действовать в 2018 году, уточнил он в социальной сети Twitter.

По данным краевой администрации, в настоящее время из 74 тысяч школьных учителей 20% - педагоги пенсионного возраста, только 18 тыс. человек - учителя в возрасте до 35 лет.

"[Дефицит педагогов] - комплексная проблема, и комплексно ее надо решать. Много факторов влияет даже не на то, чтобы абитуриент пошел в педагогический вуз, а на то, чтобы он из педагогического вуза вернулся в школу. И тут, конечно, нужно создавать условия, чтобы он ... чувствовал себя комфортно", - сказал Кондратьев.

Он отметил, что зарплаты учителей растут, однако для решения проблемы "нужны новые стимулы". "Я уже поручал министерству образования края подготовить программу поддержки молодых педагогов. Она включает в себя приобретение жилья, и различные стимулирующие выплаты", - добавил Кондратьев.

Позднее в своем Twitter глава региона написал: "В следующем году начнет действовать программа поддержки молодых педагогов. На краевом педсовете поручил Минфину заложить на нее 80 млн. рублей".

Он уточнил, что в рамках программы молодые учителя будут первые три года получать доплату 2 тыс. рублей ежемесячно и единовременную выплату от 10 до 50 тыс. за каждый год работы.