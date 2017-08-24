Не менее 800 тыс. туристов посетят Крым в бархатный сезон

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СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Бархатный сезон в Крыму привлечет не менее 800 тыс. туристов. Такой прогноз сообщил в четверг ТАСС глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов в рамках своей рабочей поездки в Севастополь.
"Я считаю, что порядка 800 тыс. человек, а может и больше, посетят Крым в этот период [в бархатный сезон]", - сказал Сафонов.
Он добавил, что туристы круглый год приезжают в Крым. "Хочу подчеркнуть: Крым является курортом круглогодичным, тут в любое время приезжают туристы. Так что все замечательно, очень успешно проходит туристский сезон этого года", - отметил Сафонов.
Бархатным сезоном обычно называют период в конце лета - начале осени, когда существенно спадает жара на курортах, однако в течение дня температура все еще остается комфортной для отдыха.
Как сообщалось ранее, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, за январь-июль 2017 года в республике отдохнули около 2,8 млн туристов, что примерно на 5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Глава регионального отделения Российского союза туриндустрии в Крыму и Севастополе Борис Зелинский отмечал, что причиной этого стали открытие Турции, укрепление рубля и высокая стоимость авиаперелета. По его мнению, в бархатный сезон Крым сможет "добрать" туристов.