Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 800 человек стали участниками форума культуры и искусств "АртМашук" в Пятигорске

Общество
24 августа, 21:21 UTC+3 ПЯТИГОРСК ПЯТИГОРСК 24, августа. /ТАСС

Первый Межрегиональный форум культуры и искусства "АртМашук" начал работу 21 августа

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Около 800 участников прошли образовательную программу I Межрегионального форума культуры и искусств "АртМашук", завершившегося в четверг в Пятигорске.

"За время форума около 800 ребят научились социальному проектированию, работе в команде. Теперь это поможет им оформить свои идеи как самостоятельные, законченные проекты и представить их на других форумах на соискание грантов. Это особенно ценно именно для творческой молодежи, которая предлагает много блестящих идей, но, как правило, проигрывает именно, когда речь заходит о разработке, оформлении проекта", - сказал ТАСС представитель оргкомитета форума Сергей Алексеев.

Первый Межрегиональный форум культуры и искусства "АртМашук" начал работу 21 августа в Пятигорске на месте только что завершившегося здесь Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017". Форум собрал представителей студенческой молодежи из высших и средних профессиональных образовательных организаций, творческих коллективов, молодых работников сферы культуры регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

В течение нескольких дней для них организовывались образовательные программы, креативные игры, панельные дискуссии по шести направлениям: "Инструментальное творчество", "Живопись", "Вокал", "Хореография", "Дизайн", "Театральное искусство". Одной из составляющих стали тренинги личной эффективности по социальному проектированию и менеджменту. Для участников форума организовали встречи и творческие мастерские с деятелями культуры и искусств, экспертами по различным направлениям.

В отличие от форума "Машук", грантового конкурса на "АртМашуке" нет. Итогом каждого дня стали подготовленные участниками программы, которые они презентовали на вечерних мероприятиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
2
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
3
ЦСКА сыграет с "Манчестер Юнайтед" на групповом этапе Лиги чемпионов
4
Путин: США никогда не раскроют данные о MH17, противоречащие версии о вине ополченцев
5
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
6
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама