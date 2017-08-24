Около 800 человек стали участниками форума культуры и искусств "АртМашук" в Пятигорске

ПЯТИГОРСК, 24 августа. /ТАСС/. Около 800 участников прошли образовательную программу I Межрегионального форума культуры и искусств "АртМашук", завершившегося в четверг в Пятигорске.

"За время форума около 800 ребят научились социальному проектированию, работе в команде. Теперь это поможет им оформить свои идеи как самостоятельные, законченные проекты и представить их на других форумах на соискание грантов. Это особенно ценно именно для творческой молодежи, которая предлагает много блестящих идей, но, как правило, проигрывает именно, когда речь заходит о разработке, оформлении проекта", - сказал ТАСС представитель оргкомитета форума Сергей Алексеев.

Первый Межрегиональный форум культуры и искусства "АртМашук" начал работу 21 августа в Пятигорске на месте только что завершившегося здесь Северо-Кавказского молодежного форума "Машук-2017". Форум собрал представителей студенческой молодежи из высших и средних профессиональных образовательных организаций, творческих коллективов, молодых работников сферы культуры регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

В течение нескольких дней для них организовывались образовательные программы, креативные игры, панельные дискуссии по шести направлениям: "Инструментальное творчество", "Живопись", "Вокал", "Хореография", "Дизайн", "Театральное искусство". Одной из составляющих стали тренинги личной эффективности по социальному проектированию и менеджменту. Для участников форума организовали встречи и творческие мастерские с деятелями культуры и искусств, экспертами по различным направлениям.

В отличие от форума "Машук", грантового конкурса на "АртМашуке" нет. Итогом каждого дня стали подготовленные участниками программы, которые они презентовали на вечерних мероприятиях.