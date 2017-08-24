Эксперт: искусственно восстановить Кавказские самшитники пока не получится

МОСКВА, 24 августа. /Корр. ТАСС Мария Сотскова/. Искусственно восстанавливать тисо-самшитовые рощи Северного Кавказа, уничтоженные бабочкой-огневкой, пока рано. Это связано с отсутствием нормативно-правовой базы по борьбе с вредителем в особо охраняемых природных территориях (ООПТ), рассказала ТАСС в четверг координатор лесных проектов отделения WWF России "Российский Кавказ" Елена Черкасова.

Ранее сообщалось, что на территории Северного Кавказа, в том числе в Сочинском национальном парке, погибли реликтовые тисо-самшитовые рощи. Минприроды России обращалось в прокуратуру по факту нанесения ущерба природной среде в связи с массовой гибелью самшитов. В ведомстве считают, что восстановить искусственно реликтовые рощи можно, высадив саженцы из питомников.

"Говорить о пересадке растений из питомника в Тисо- самшитовую рощу Кавказского заповедника пока рано - как дальше будет развиваться ситуация с огневкой, пока не ясно, а законодательство так и не позволит обрабатывать растения на территории ООПТ", - поясняет собеседница ТАСС.

Как рассказала эксперт WWF, огневка, уничтожающая реликтовые рощи, была занесена на Кавказ в 2012 году на декоративном самшите, завезенном из европейских питомников при подготовке к Олимпийским играм в Сочи. В 2014 г. огневка распространилась по всей территории Черноморского побережья России, равнинной части Краснодарского края, Абхазии и Грузии, в 2015 г. проникла на северные склоны Западного Кавказа, а за пять лет вредитель успел расселиться на тысячах гектаров реликтовых лесов, поставив на грань вымирания реликтовый самшит.

Уничтожать гусениц этих насекомых можно, распыляя инсектициды, однако на территории особо охраняемых природных территорий (ООПТ) подобным образом уничтожать фауну нельзя по закону.

"Для решения этой проблемы нужна была инициатива власти по внесению корректных изменений в нормативно-правовые акты,- пояснила Черкасова - Проблема таких масштабов решается очень сложно не только в России, но и в мире, так как требует очень быстрого и хорошо скоординированного взаимодействия властей всех уровней, научного сообщества, общественных организаций и средств массовой информации".

В долгий ящик

По словам Черкасовой, потеря самшитов на Кавказе - это экологическая катастрофа, последствия которой полностью проявятся через десятки лет. Самшит для этой территории был средообразующим видом. Его утрата, по мнению эксперта, приведет к существенному упрощению экосистемы и потере целого комплекса других видов, обитавших под сенью деревьев.

Рощи самшита существуют на Кавказе с последнего ледникового периода, прошедшего 1,8 млн лет назад, все это время деревья росли на одном месте. Этот вид сформировал собственные экосистемы, регулировал водный режим, участвовал в почвообразовании. Как рассказала Черкасова, самшит - очень древний и медленно растущий вид хвойных деревьев: в возрасте 50 лет дерево достигает высоты 5 - 6 метров, при диаметре 5 - 8 сантиметров, а в возрасте 300 - 400 лет - 20 - 25 м высоты и 25 - 30 см толщины.

Эти факторы, по мнению эксперта, не позволяют говорить об искусственном восстановлении тисо-самшитовых рощ как на территории Сочинского национального парка, так и повсеместно на Кавказе.