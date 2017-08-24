Медработник из Массачусетса выиграла в лотерею $759 млн

ТАСС, 24 августа. Жительница города Чикопи (штат Массачусетс) Мэйвис Уончик выиграла в одной из самых популярных в США лотерей Powerball джекпот в $758,8 млн. Интервью с 53-летней женщиной, которая выиграла самую крупную сумму в истории США, выпавшую на один билет, показал в четверг телеканал CBS.

Уончик - мать двоих детей, 32 года проработала медработником. После выигрыша она решила уволиться. "Я позвонила им [в больницу] и сказала, что не приду", - подчеркнула она.

О победе в лотерее Уончик узнала еще в среду, однако до сегодняшнего дня не могла осознать произошедшего. Женщина рассказала, что указала выигрышную комбинацию (6, 7, 16, 23, 26 и бонусное число - 4), основываясь отчасти на датах рождения своих родных.

Победитель может получать деньги частями в течение 29 лет или же забрать всю сумму сразу, однако в последнем случае она будет уменьшена почти в два раза. Таким образом, Уончик сможет сразу забрать $480,5 млн, а за вычетом налогов у нее останется $336 млн.

Лотерея Powerball проводится в 44 штатах, федеральном округе Колумбия, на Американских Виргинских островах и в Пуэрто-Рико. Билет стоит $2, а общая выручка от продаж составляет несколько миллиардов долларов. Шансы выигрыша джекпота составляли примерно один к 292 млн.