Собянин: за лето число пользователей Wi-Fi в наземном транспорте выросло в 1,5 раза

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МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Число пользователей московской городской сети Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках выросло в полтора раза за летние месяцы 2017 года, написал в социальной сети Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
"За лето число пользователей Wi-Fi в наземном транспорте и на остановках выросло в 1,5 раза", - написал мэр.
Собянин назвал плюсы бесплатной сети Wi-Fi, отметив стабильный сигнал. "Плюсы - стабильный сигнал и единая авторизация", - подчеркнул он.
Как уточнялось ранее на портале мэра и правительства Москвы, в мае этого года беспроводным интернетом в наземном городском транспорте и на его остановках пользовались "три миллиона горожан, в августе - 4,6 миллиона".
Проект оснащения остановок общественного транспорта Москвы беспроводным доступом к интернету стартовал в конце июня 2015 года. Первые автобусы с Wi-Fi вышли на столичные маршруты 1 февраля 2016 года. Объекты транспортной инфраструктуры, оснащенные доступом к беспроводному интернету, объединены в сеть MT_Free, которая также работает в поездах метро, МЦК и "Аэроэкспрессе". При подключении пользователь авторизуется только один раз.