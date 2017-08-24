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Минобрнауки сменило и.о. ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института

Общество
24 августа, 22:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 24 августа./ТАСС

Юрия Разорёнова, который занимал этот пост с 2014 года, сменил Юрий Дмитрак

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МОСКВА, 24 августа./ТАСС/. Юрий Дмитрак приказом Минобрнауки назначен и.о. ректора Северо-Кавказского горно-металлургического института. Об этом в четверг сообщил ТАСС руководитель Управления Республики Северная Осетия - Алания по информационным технологиям и связи Алан Салбиев.

"В пятницу Юрий Дмитрак приступает к исполнению обязанностей ректора. Соответствующий приказ подписан Минобрнауки РФ", - сказал Салбиев. Дмитрак сменит Юрия Разорёнова, который занимал этот пост с 2014 года.

"Отставка Разорёнова была ожидаема, так как за время своей работы он не смог наладить взаимодействие с коллективом, под его руководством вуз утратил свои лидирующие позиции", - добавил Салбиев.

Северо-Кавказский горно-металлургический институт - крупнейший технический вуз на Кавказе, в нем обучается более 7 тыс. студентов. Институт основан в 1931 году.

Юрий Дмитрак - доктор технических наук, автор и соавтор более 71 научных и учебно-методических работ, а также обладатель восьми авторских свидетельств и патентов. В 2012-2013 годах был и.о. ректора Московского государственного горного университета. В 2015-2016 годах возглавлял инжиниринговую компанию "ВНИПИпромтехнологии", занимающуюся проектированием предприятий горнодобывающей промышленности и объектов по захоронению радиоактивных материалов.

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