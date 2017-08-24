Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Авиаперелет из Турции клиентов компании Ted Travel, объявившей о приостановке своей деятельности, будет организован с пятницы, сообщили на горячей линии Ростуризма.

"С завтрашнего дня будет авиаперелет организован всех клиентов", - рассказали в ведомстве. Туристам необходимо будет провести в гостинице в Турции за свой счет один день, но потраченные средства будут в дальнейшем компенсированы, пояснили в Ростуризме.

В четверг на сайте туроператора Ted Travel появилось сообщение о прекращении деятельности в связи с невозможностью исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации туристского продукта. Причиной в компании называют падение спроса из-за сообщений о вирусе Коксаки в Турции.

Ранее в Ростуризме сообщили, что клиентов компании Ted Travel поддержит Ассоциация "Турпомощь". Сейчас туристы могут воспользоваться телефонами "горячей линии": Ростуризм + 7 985 226 82 71, Ассоциация "Турпомощь" + 7 (903) 295 5175, + 7 (499) 678 12 03, посольство РФ в Турецкой Республике + 90 531 261 64 46, Генеральное консульство РФ в Анталье + 90 541 417 87 78.