Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кишиневе тысячи людей спели "Смуглянку" в годовщину освобождения Молдавии от фашизма

Общество
25 августа, 1:52 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 25, августа. /ТАСС

Праздничный концерт открыл президент Молдавии Игорь Додон

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек вышли в четверг вечером на главную площадь Кишинева, чтобы отметить 73 годовщину освобождения Молдавии от фашизма. Праздничный концерт под открытым небом открыл президент Молдавии Игорь Додон, под патронатом которого отныне отмечается эта дата. Вместе с главой государства тысячи людей пели "Смуглянку" и другие фронтовые песни.

СПЕЦПРОЕКТ

Ненужная война

Вторая мировая в цифрах и фактах

"Этот день в Молдове всегда будет днем освобождения и никак по-другому. Это должно оставаться с нами на века, иначе будущего не будет, если мы забудем, сколько крови было пролито. Победа будет за нами!", - сказал Додон после состоявшейся на площади церемонии награждения орденами ветеранов-участников Ясско-Кишиневской операции.

Перед собравшимися выступил Национальный президентский оркестр, Архиерейский хор молдавского монастыря Курки, завершил выступление Григорий Лепс.

В августе 1944 года Красная армия провела операцию, в ходе которой была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и начато освобождение Балкан. Историки назвали это наступление одной из самых удачных операций в годы Великой Отечественной войны.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации погибло и насильно было отправлено на работу в Германию свыше 100 тыс. мирных жителей Молдавии. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в день Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от ужасов фашизма.

Смотрите также

Президент Молдавии представит к высшим наградам освобождавших страну от фашизма ветеранов

Жители Молдавии и Приднестровья зажгли тысячи свечей в память о начале войны

Президент Молдавии назвал честью участие в Параде Победы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Додон, Игорь
Темы
Вторая мировая война Великая Отечественная война
Страны
Украина Румыния Молдавия Германия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
2
На Нижне-Бурейской ГЭС произошла авария
3
Международные следователи получили от РФ дополнительные данные о крушении MH17
4
Как минимум 16 сотрудников посольства США пострадали на Кубе
5
Клиентов туроператора Ted Travel начнут вывозить из Турции в пятницу
6
Умер комик Джей Томас
7
Шалимов: невыход в групповой этап Лиги Европы является катастрофой для "Краснодара"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама