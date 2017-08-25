В Кишиневе тысячи людей спели "Смуглянку" в годовщину освобождения Молдавии от фашизма

КИШИНЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Более 50 тыс. человек вышли в четверг вечером на главную площадь Кишинева, чтобы отметить 73 годовщину освобождения Молдавии от фашизма. Праздничный концерт под открытым небом открыл президент Молдавии Игорь Додон, под патронатом которого отныне отмечается эта дата. Вместе с главой государства тысячи людей пели "Смуглянку" и другие фронтовые песни.

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"Этот день в Молдове всегда будет днем освобождения и никак по-другому. Это должно оставаться с нами на века, иначе будущего не будет, если мы забудем, сколько крови было пролито. Победа будет за нами!", - сказал Додон после состоявшейся на площади церемонии награждения орденами ветеранов-участников Ясско-Кишиневской операции.

Перед собравшимися выступил Национальный президентский оркестр, Архиерейский хор молдавского монастыря Курки, завершил выступление Григорий Лепс.

В августе 1944 года Красная армия провела операцию, в ходе которой была освобождена Молдавия, выведена из войны Румыния, разгромлены основные вражеские силы группы армий "Южная Украина" и начато освобождение Балкан. Историки назвали это наступление одной из самых удачных операций в годы Великой Отечественной войны.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали свыше 380 тыс. уроженцев Молдавии. За три года немецко-румынской оккупации погибло и насильно было отправлено на работу в Германию свыше 100 тыс. мирных жителей Молдавии. Война здесь затронула почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в день Победы на улицы Кишинева и других городов республики выходят тысячи людей. Традиционно они посещают мемориалы советским воинам, чтобы отдать дань памяти погибшим и уважение живущим за спасение мира от ужасов фашизма.