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В Сихотэ-Алинском заповеднике осенью откроется "Тропа Арсеньева"

Общество
25 августа, 3:28 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 25, августа. /ТАСС

Заповедник включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из мест обитания амурских тигров

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ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Новая экологическая тропа для туристов будет открыта в Сихотэ-Алинском заповеднике осенью этого года. Она пройдет по части маршрута экспедиции путешественника и писателя Владимира Арсеньева. Об этом ТАСС рассказала заместитель директора по экологическому просвещению заповедника Ольга Арифулина.

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Новый маршрут, в числе прочих, будет представлен в экспозиции Сихотэ-Алинского заповедника на площадке Министерства природных ресурсов РФ на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Осенью 2017 года планируется открыть маршрут "Тропа Арсеньева" для подготовленных путешественников, общей протяженностью 217 км (56 км - пешком, 161 км - на автомобилях). Маршрут дает возможность пройти часть пути экспедиции Владимира Арсеньева 1906 года по территории тогда еще не существовавшего Сихотэ-Алинского заповедника. Этот маршрут - шанс вживую прикоснуться к истории открытия Уссурийского края", - рассказала собеседник агентства.

По ее словам, самый северный заповедник Приморского края может предложить туристам путешествия по четырем экологическим тропам общей протяженностью 116 км. Из них 21 км благоустроены: оборудованы смотровыми площадками, наблюдательными вышками, деревянным настилом, мостиками, лестницами для более комфортного прохождения и уменьшения рекреационной нагрузки на уникальные растительные экосистемы заповедника.

Сихотэ-Алинский заповедник расположен в восточной и центральной водораздельной частях хребта Сихотэ-Алинь в Приморье и занимает территорию более 400 тыс. га. Он включен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является одним из мест обитания амурских тигров.

Владимир Арсеньев - русский и советский путешественник, географ, этнограф, писатель - вел исследования территории нынешнего Приморского края в конце XIX - начале XX веков. Известность он получил благодаря своим приключенческим повестям "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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