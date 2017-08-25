Мощный циклон принесет сильные дожди на Камчатку

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Циклон, образовавшийся над акваторией Охотского моря, принесет сильные дожди и ветер на Камчатку. Непогода начнет оказывать влияние на западные районы полуострова уже вечером 25 августа, сообщила в пятницу ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько.
"Охотоморский циклон в ночь на 26 августа подойдет к западному побережью Камчатки. Сильный дождь и усиление ветра до 15-20 м/с ожидается в Усть-Большерецком и Соболевском районах. Днем 26 августа циклон распространится на весь юг Камчатки, в том числе под натиском окажутся Петропавловск-Камчатский и Елизовский район", - сообщила Приходько.
Неблагоприятная погода сохранится и 27 августа, когда фронт начнет уходить в северо-западную часть Тихого океана. Улучшаться погода начнет 28 августа.