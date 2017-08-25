Солнце и тепло прогнозируют синоптики на ВЭФ

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ВЛАДИВОСТОК, 25 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют солнечную, теплую и маловетреную погоду во время Восточного экономического форума (ВЭФ), который пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Об этом сообщает в своем двухнедельном прогнозе погоды Приморский краевой гидрометцентр.
В прогнозе, размещенном на официальном сайте центра, говорится, что с 4 сентября, когда во Владивосток начнут съезжаться гости, установится солнечная погода с температурой воздуха 13-23 градусов тепла при слабом южном и юго-западном ветре.
Ранее сообщалось, что власти Приморского края сохраняют мобилизационный режим и готовятся к возможным сложным погодным условиям в период проведения ВЭФ. Все службы жизнеобеспечения края со 2 августа функционируют в режиме повышенной готовности, уточнили ТАСС в администрации региона. Подготовлено 1600 единиц техники для ликвидации ЧС, сформировано более 800 ремонтных бригад. В муниципалитетах сформирован запас топлива, оборудования и расходных материалов для восстановления коммунальной инфраструктуры.
В 2015 году за несколько дней до первого ВЭФ на Приморье обрушился мощный тайфун "Гони", который привел к паводку в южных районах края. Основные работы по ликвидации стихии пришлись на дни проведения форума. В 2016 году во время проведения ВЭФ пришел тайфун "Лайонрок", который привел к затоплению центральных, восточных и северных районов края. В начале августа этого года мощные ливни привели к подтоплениям в семи муниципальных районах на юге и юго-западе Приморья.
Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.