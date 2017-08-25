МЧС России и МВД Индии будут обмениваться опытом в сфере ликвидации ЧС

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ЧОЛПОН-АТА /Киргизия/, 25 августа. /ТАСС/. МЧС России и МВД Индии договорились обмениваться опытом тушения природных пожаров, в том числе с использованием авиации. Соответствующие договоренности были достигнуты в ходе переговоров глав ведомств двух стран на полях совещания руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС в Киргизии, сообщил ТАСС глава МЧС России Владимир Пучков.
"Исходя из соглашения между правительствами России и Индии в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мы подтвердили заинтересованность в активизации взаимодействия по линии двух ведомств", - сказал глава российского МЧС.
Он сообщил, что по итогам встречи в Чолпан-Ате достигнуты договоренности о обмене опытом в вопросах борьбы с природными пожарами и мониторинга чрезвычайных ситуаций.
По словам Пучкова, российская и индийская стороны планируют провести в Москве заседание совместной комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации ЧС в 2018 году, а также подписать регламент о порядке обмена оперативной информацией о ЧС между дежурными службами МЧС России и МВД Индии.
Глава российской делегации отметил, что встреча с индийскими коллегами "прошла очень позитивно и министр МВД Индии Раджнат Сингх выразил намерение проводить совместную работу в области предотвращения и ликвидации ЧС".