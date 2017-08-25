В Бразилии суд разрешил мусульманке сфотографироваться на водительский документ в хиджабе

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 25 августа. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Жительница бразильской столицы Рихаб Авад Сад, исповедующая ислам, через суд добилась права сфотографироваться на водительское удостоверение в хиджабе. Как сообщила в четверг газета Globo, вердикт был вынесен с учетом религиозных убеждений истицы.

"По словам истицы, ислам предписывает женщинам покрывать голову, таким образом ношение платка для исповедующих эту религию является обязательным. Судебная власть не должна ступать на территорию веры, чтобы исследовать, является ли временный, пусть и краткосрочный отказ от головного убора допустимым. В данном случае нужно руководствоваться принципами свободы вероисповедания и личного достоинства, если только речь не идет о нарушении общественного порядка", - так аргументировала свое решение судья Жанна Гедес.

Департамент дорожного движения столичного Федерального округа (Detran-DF) сообщил, что не будет обжаловать решение суда и выдаст Сад водительское удостоверение со снимком, который соответствует ее религиозным убеждениям. Ранее представители этого органа отказывались предоставлять такой документ, ссылаясь на действующие законодательные нормы.

Федеральное законодательство Бразилии запрещает фотографироваться на водительские права в кепках, шапках, солнцезащитных очках, а также в любых предметах одежды или аксессуарах, частично закрывающих голову или лицо. В настоящее время на рассмотрении комиссии по правосудию национального парламента находится законопроект, который разрешает использовать снимки в головных уборах на официальных документах тем гражданам, чья религия предписывает полностью или частично покрывать волосы. Аналогичный документ уже был одобрен на региональном уровне в одной из 27 административно-территориальных единиц Бразилии - штате Рио-де-Жанейро.

Полемика, касающаяся возможности использовать снимки в головных уборах на официальных документах, впервые разгорелась в стране в 2016 году. Тогда сотрудники департамента дорожного движения штата Рио-де-Жанейро потребовали от студентки Рожерии Феррейры сфотографироваться на водительские права без тюрбана, который она носила постоянно в соответствии с нормами одной из афро-бразильских религий. Девушка отказалась выполнить это предписание.

Представители Detran-RJ отметили, что речь шла о выполнении "норм гражданской идентификации, которые обеспечивают полноценную биографическую и биометрическую характеристику индивида". Но коллегия адвокатов Рио-де- Жанейро обжаловала позицию этого органа и добилась успеха. Использовать снимки в головных уборах по любым другим причинам, кроме религиозных, на территории штата по-прежнему запрещено.