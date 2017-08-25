Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красная книга Владимирской области в стихах Бальмонта стала новым сувениром региона

Общество
25 августа, 9:08 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Издание состоит из ботанического и зоологического атласов, в каждый из них входят по 14 открыток с описанием животных и растений и фрагментом стихотворения поэта

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИМИР, 25 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Владимирская областная научная библиотека издала Красную книгу региона в стихах уроженца Владимирской губернии поэта Константина Бальмонта. Ботанический и зоологический атласы книги включили в себя несколько десятков исчезающих видов флоры и фауны, встречающихся в произведениях автора, сообщила в пятницу ТАСС директор библиотеки Татьяна Брагина.

"Проект посвящен 150-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в этом году. Когда мы стали ближе знакомиться с его творчеством, то увидели, что многие его стихи посвящены природе Владимирского края, таким образом, мы совместили две знаменательный даты - юбилей Бальмонта и Год экологии - и выпустили Красную книгу в стихах Бальмонта", - сказала Брагина в рамках Всероссийского экологического форума.

Издание состоит из ботанического и зоологического атласов, в состав каждого входит по 14 открыток с описанием животных и растений и фрагментом стихотворения Бальмонта. Так, папоротник многорядник Брауна сопровождает отрывок из стихотворения "Папоротник", а кувшинку чисто-белую - фрагмент стихотворения "Болотные лилии".

Кроме того, материалы атласов доступны на сайте библиотеки. Как отметила Брагина, первый тираж - около 100 экземпляров - уже разошелся на сувениры, и в ближайших планах библиотекарей - переиздание поэтической Красной книги.

"Когда творил Бальмонт, еще не было понятия Красной книги, и тогда все эти растения не были в категории исчезающих, он просто описывал природу родного края. Сейчас это повод задуматься над сохранением красот нашего любимого края. Наши посетители и гости региона с удивлением воспринимают это издание, образцов первого тиража практически не осталось", - добавила директор библиотеки.

Константин Бальмонт (1867-1942) родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии (ныне - Шуйский район Ивановской области). Русский поэт, автор стихотворного перевода "Слова о полку Игореве", сборников "Горящие здания", "Литургия красоты", "Сонеты Солнца, Неба и Луны" и др.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек
2
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
3
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
4
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
5
Умер народный артист РФ Владимир Василёв
6
СМИ: Криштиану Роналду хочет стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире
7
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама