Красная книга Владимирской области в стихах Бальмонта стала новым сувениром региона

ВЛАДИМИР, 25 августа. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Владимирская областная научная библиотека издала Красную книгу региона в стихах уроженца Владимирской губернии поэта Константина Бальмонта. Ботанический и зоологический атласы книги включили в себя несколько десятков исчезающих видов флоры и фауны, встречающихся в произведениях автора, сообщила в пятницу ТАСС директор библиотеки Татьяна Брагина.

"Проект посвящен 150-летию со дня рождения поэта, которое отмечается в этом году. Когда мы стали ближе знакомиться с его творчеством, то увидели, что многие его стихи посвящены природе Владимирского края, таким образом, мы совместили две знаменательный даты - юбилей Бальмонта и Год экологии - и выпустили Красную книгу в стихах Бальмонта", - сказала Брагина в рамках Всероссийского экологического форума.

Издание состоит из ботанического и зоологического атласов, в состав каждого входит по 14 открыток с описанием животных и растений и фрагментом стихотворения Бальмонта. Так, папоротник многорядник Брауна сопровождает отрывок из стихотворения "Папоротник", а кувшинку чисто-белую - фрагмент стихотворения "Болотные лилии".

Кроме того, материалы атласов доступны на сайте библиотеки. Как отметила Брагина, первый тираж - около 100 экземпляров - уже разошелся на сувениры, и в ближайших планах библиотекарей - переиздание поэтической Красной книги.

"Когда творил Бальмонт, еще не было понятия Красной книги, и тогда все эти растения не были в категории исчезающих, он просто описывал природу родного края. Сейчас это повод задуматься над сохранением красот нашего любимого края. Наши посетители и гости региона с удивлением воспринимают это издание, образцов первого тиража практически не осталось", - добавила директор библиотеки.

Константин Бальмонт (1867-1942) родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской губернии (ныне - Шуйский район Ивановской области). Русский поэт, автор стихотворного перевода "Слова о полку Игореве", сборников "Горящие здания", "Литургия красоты", "Сонеты Солнца, Неба и Луны" и др.