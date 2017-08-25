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Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек

Общество
25 августа, 13:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Здание новой школы будет четырехэтажным, его площадь составит 21 тыс. кв. м, готовность объекта оценивается как "очень высокая"

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© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
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© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"
© Никеричев Андрей/АГН "Москва"

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Школу на 1 тыс. учеников откроют к Дню учителя в самом крупном по объемам реконструкции квартале ЮЗАО Москвы. Учебное учреждение обеспечит местами жителей новостроек, которые появляются здесь взамен ветхого пятиэтажного жилфонда первого периода массового домостроения, сообщил в среду журналистам первый замглавы столичного департамента градостроительной политики Сергей Сущенко.

"Квартальная застройка должна быть обеспечена социальной инфраструктурой. Школа, где мы сейчас находимся, строится за счет средств инвестора ООО "Ремстройтрест" в рамках комплексной реконструкции квартала 37-38 Обручевского района, реализуемой с 1996 года", - отметил он. Здание площадью 21 тыс. кв. м имеет четыре этажа, блок начальных классов отделен от основной и средней школы.

По заверению подрядчика строительства, гендиректора ООО "РСТ-Генподряд" Дмитрия Золотарева, в данный момент готовность объекта к сдаче оценивается как "очень высокая". Осталось доделать работы по внешней отделке здания, устройству систем вентиляции, внутренней сети водопровода и канализации. Кроме того, предстоит завершить благоустройство вокруг школы.

Для школьников 1-4 классов предусмотрено 300 мест (три параллели), 5-9 классов - 500 мест (четыре параллели), 10-11 классов - 200 мест (две параллели). Кроме того, 50 мест будет выделено для детей с ограниченными физическими возможностями. В школе оборудуют универсальные и специализированные кабинеты, кружковые, игровые, два спортзала, зал хореографии, библиотеку и актовый зал на 636 мест, также предусмотрены медицинский блок и столовая.

Территорию вокруг школы благоустроят, обустроят проезды, тротуары и площадку для торжественных мероприятий, для активных игр построят шесть игровых и две гимнастических площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице 1 сентября откроются четыре новые школы. Всего с 2011 года в городе построено 278 школ и детсадов.

О комплексной реконструкции квартала

Сущенко добавил, что в самом крупном по вводу квартале № 37-38 Обручевского района работы близки к завершению. Окончание запланировано на 2019 год.

За время реконструкции здесь снесено 67 пятиэтажек серии К-7 общей площадью 263 тыс. кв. метра. Построены 28 новых современных домов, еще пять находятся в стадии строительства. Одновременно с жильем обеспечена социальная инфраструктура - три детских сада на 565 мест, две школы на 2 тыс. мест, два дошкольных учреждения.

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