Минобрнауки в 2017 году создаст 40 центров инноваций на базе вузов РФ

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ЙОШКАР-ОЛА, 25 августа. /ТАСС/. Министерство образования и науки РФ 1 сентября представит вузам предложение по созданию центров инноваций и соцразвития, в общей сложности в 2017 году планируется создать 40 таких центров. Об этом сообщила заместитель министра Людмила Огородова на совещании "Подготовка кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики Республики Марий Эл", которое проходит в пятницу в Йошкар-Оле.
"Модель создания центров инноваций [и соцразвития] будет представлена 1 сентября, но заявки вузы должны будут подать до 1 октября", - сказала она.
По словам Огородовой, в 2017 году из 40 таких центров 30 будет создано в регионах, вне Москвы и Петербурга.
Как ранее сообщала заместитель министра, при составлении списка организаторы будут ориентироваться на мониторинг эффективности вузов. Для этого из него выделят ряд приоритетных показателей. Предстоит определить и перечень вариативных показателей, который предложат вузам.
Для создания центра инновационного и технологического развития университет, по словам Огородовой, должен иметь в своей инфраструктуре технопарк, инжиниринговый центр или бизнес-инкубатор.