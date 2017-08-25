Москалькова отслеживает ситуацию с арестом Серебренникова, но обращений к ней не поступало

ВЛАДИМИР, 25 августа. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отслеживает ситуацию вокруг ареста Кирилла Серебренникова, однако адвокаты и близкие режиссера не обращались к ней за помощью и поручительством. Об этом омбудсмен сообщила ТАСС в ходе рабочей поездки во Владимирскую область.

"Мне не предлагали поручиться, и ко мне лично обращений не было, но я отслеживаю эту ситуацию, и без процессуальных документов трудно сделать какие-либо выводы. Сам он называет привлечение его к уголовной ответственности абсурдным, и очень важно было бы посмотреть хотя бы постановление о возбуждении уголовного дела для того, чтобы сделать какие-либо выводы", - сказала Москалькова.

Она напомнила, что, согласно законодательству, уполномоченный может вмешаться в ситуацию после обращения граждан.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей.