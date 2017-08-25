Китай вводит обязательную идентификацию личности для написания комментариев в интернете

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ПЕКИН, 25 августа. /ТАСС/. Власти Китая с 1 октября вводят обязательную идентификацию личности пользователей для написания комментариев в интернете. Об этом говорится в опубликованном в пятницу распоряжении Государственной канцелярии по делам интернета КНР.
Согласно распоряжению, форумы и другие интернет-платформы с возможностью комментирования должны ввести процедуру привязки реальных паспортных данных пользователей к их аккаунтам для аутентификации их личности. Согласно положению регулятора, эта мера должна коснуться не только новых, но и действующих пользователей таких платформ.
"Это положение позволит повысить уровень научности и культуры среди комментариев в интернете, будет содействовать здоровому развитию интернет-сообщества, защитит интересы граждан, юридических лиц и других организаций, а также государственную безопасность и общественные интересы", - сказано в документе.
Кроме того, указ канцелярии запрещает владельцам, администраторам и другим сотрудникам интернет-платформ путем публикации, перепечатки, удаления информации и другими мерами извлекать какую-либо неправомерную выгоду.