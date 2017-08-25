ВЦИОМ назвал ключевые запросы молодых российских политиков

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Справедливость и участие в политической жизни страны стоят в ряду ключевых запросов российских молодых политиков.

Об этом говорится в сообщении ВЦИОМ, поступившем в ТАСС в пятницу.

Данные были получены в ходе исследования ВЦИОМ и Центра студенческой социологии, проведенного в период с 31 июля по 1 августа во время смены для молодых парламентариев и политических лидеров на молодежном форуме "Территория смыслов на Клязьме". Опрос проходил в формате дискуссий в трех фокус-группах с участием 30 человек в возрасте от 18 до 30 лет, представляющих разные регионы РФ и политические партии.

"Ключевые запросы к развитию страны концентрируются вокруг идей справедливости и участия. Справедливость понимается участниками исследования прежде всего как равенство шансов при неравенстве стартовых позиций", - говорится в сообщении. "Проблема "лифтов", пробивания пути наверх - самая насущная для молодых людей. Вторая грань справедливости - вознаграждение по заслугам", - отмечается в документе.

По данным ВЦИОМ, в корне запроса на перемены у представителей будущей политической элиты - недовольство существующим расслоением, несправедливостью распределения общественных богатств. Один из ключевых запросов к политической сфере - расширение возможностей участия в жизни страны на разных уровнях и влияние на определение стратегий развития страны, отмечается в пресс-релизе.

"Участники фокус-групп одобряют общий патриотический вектор молодежной политики, однако подчеркивают недостаточное внимание к реальным проблемам молодежи, прежде всего в образовании, трудоустройстве, жилье. Молодые политические и общественные лидеры хотят видеть молодежную политику избавленной от формализма", - отмечается в документе.

"Идеология - не главное"

В ходе исследования выяснилось, что "идеология для молодых политических и общественных активистов - не главное при выборе конкретной партии или общественного движения". Участники групп характеризуются смешанными идеологическими представлениями и на уровне идеологии слабо отличают себя от сторонников других партий, исключение составляют молодые сторонники коммунистических идей, для которых идеология - стержень самоопределения, указано в тексте.

Вместе с тем "сторонники разных партий разделяют общие идеи политического устройства, подчеркивают необходимость сильного лидера, который стоит над партийной системой и консолидирует население", говорится в сообщении.

Формальные ответы оцениваются как фальшь

По мнению руководителя практики социального моделирования и прогнозирования Департамента исследований ВЦИОМ Юлии Баскаковой, полученные данные свидетельствуют о том, что "главные ценности для молодежи - это уважение и справедливость, которые раскрываются через запрос на отсутствие принуждения, возможность высказываться, не боясь последствий, равенство возможностей".

"На нарушение этих ценностей молодежь реагирует острее и эмоциональнее старших поколений. Ритуальные формализованные ответы на острые вопросы не проходят, считываются как фальшь. Попадание в запрос молодежи исключает попытки повернуть время вспять - нужно шагать в ногу со временем. А лучше даже бежать немного быстрее", - добавила Баскакова.