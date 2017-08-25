Молодогвардейцы отправили три тонны помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Активисты Фонда социальной помощи студентам "Студфонд" (проект "Молодой гвардии "Единой России") отправили три тонны гуманитарной помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МГЕР, поступившем в ТАСС в пятницу.

"В Ростов-на-Дону направлены три тонны гуманитарного груза для людей, чьи дома сгорели при пожаре в центре города", - приводит пресс-служба слова руководителя "Студфонда" Анны Лапенко.

По ее словам, пострадавшим передадут постельное белье, одежду, детские игрушки, школьную форму.

Пожар вспыхнул в понедельник в историческом центре Ростова-на-Дону и охватил жилые дома на общей площади около 10 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали спустя сутки. Огонь уничтожил около 120 строений, из которых порядка 100 - жилые постройки. В результате ЧП погиб мужчина.

Из домов были эвакуированы около 600 человек, из них пострадавшими в результате пожара считаются более 400, к медикам обратились 58 человек, семь госпитализированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 48 человек, в ближайшее время их переселят в гостиницы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества", СК - по статье "Халатность".