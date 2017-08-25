Минэкологии Подмосковья отсудило 17 млн руб. у птицефабрики "Черкизово" за ущерб экологии

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Верховный суд РФ подтвердил законность иска Министерства экологии и природопользования Московской области о возмещении 17 млн рублей с ЗАО "Петелинская птицефабрика" за причиненный предприятием экологический ущерб в Одинцовском районе. Об этом сообщили в министерстве в пятницу.
"Верховный суд РФ вынес решение в пользу Минэкологии Московской области в споре с ЗАО "Петелинская птицефабрика". Предприятие пыталось оспорить судебные акты Десятого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Московского округа и избежать возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде Одинцовского района", - сказал глава ведомства Александр Коган.
По словам министра, в 2015 году инспекторы Минэкологии выявили некорректную работу очистных сооружений "Петелинской птицефабрики" в поселке Часцы. Лабораторные исследования стоков в рамках расследования показали превышение предельно допустимой концентрации взвешенных веществ, нефтепродуктов, азота и фосфатов, по некоторым показателям - в 20 раз. Нарушитель оплатил административный штраф размером 60 тыс. рублей, однако отказался добровольно возместить ущерб окружающей среде, оцененный в 17,2 млн рублей.
"ЗАО "Петелинская птицефабрика" оспаривало постановление министерства в судах нескольких инстанциий. Однако все суды вставали на сторону министерства. Наконец, Верховный суд поставил точку в споре, отказав обществу в удовлетворении кассационной жалобы", - сказал Коган. Оперативный комментарий группы "Черкизово" ТАСС пока получить не удалось.
"Петелинская птицефабрика" вошла в состав группы "Черкизово" в конце 1997 года. Компания специализируется на бройлерном производстве и производстве охлажденного мяса птицы. На ее долю приходится порядка 40% от общего объема производства бройлеров в Москве и Московской области.
Группа "Черкизово" создана в 2005 году. В ее структуру входят восемь птицеводческих комплексов полного цикла общей мощностью 550 тыс. тонн в живом весе в год, 15 свинокомплексов общей мощностью 200 тыс. тонн, шесть мясоперерабатывающих предприятий общей мощностью 190 тыс. тонн в год, а также шесть комбикормовых заводов общей мощностью около 1,4 млн тонн в год и более 140 тыс. га сельскохозяйственных земель.