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Минтруд планирует построить новые здания для 17 тыс. социально незащищенных граждан

Общество
25 августа, 12:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Объем финансирования программы в 2018-2022 годах составит 43,6 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ разработал проект программы по приведению в надлежащее состояние и ликвидации очереди в домах престарелых, психоневрологических интернатах и геронтологических центрах в России, а также по строительству новых учреждений до конца 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

"По предварительным данным, общий объем финансирования программы в 2018-2022 годах составит 43,6 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета 23,2 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

"Минтруд предлагает построить более 100 новых зданий организаций соцобслуживания на 17 тыс. мест, провести реконструкцию 51 здания и капитальный ремонт 500 зданий организаций соцобслуживания", - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проект проходит согласование в федеральных органах исполнительной власти.

Согласно данным, приведенным ведомством, на 1 января 2017 года в России действовало более 1277 стационарных организаций социального обслуживания. "В их числе - 702 дома-интерната для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда (проживают свыше 85 тыс. человек), 523 психоневрологических интерната (проживают более 157 тыс. человек), 28 геронтологических центров (проживают более 7 тыс. человек)", - уточнили в министерстве.

Очередь в интернаты для взрослых, дома престарелых и генронтологические центры 8 месяцев назад составляла 9,2 тыс. человек.

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