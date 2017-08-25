Минобрнауки увеличит в вузах долю предметов, изучаемых в онлайн-режиме

ЙОШКАР-ОЛА, 25 августа. /ТАСС/. Минобрнауки планирует перевести студентов на изучение ряда дисциплин в вузах в онлайн-режиме. Об этом сообщила заместитель министра Людмила Огородова, выступая на совещании "Подготовка кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики Республики Марий Эл", которое проходит в пятницу в Йошкар-Оле.

"Да, есть онлайн-проекты [образовательные] за рубежом, есть университеты, такие как Гарвард, они занимают рынки в этой сфере, ставят себе такие задачи. Мы хотим, чтобы это получилось [в РФ], чтобы университеты, которые хотят лицензировать какую-то специальность, и у них нет специалистов по какому-то модулю образовательному (…), могли использовать онлайн-модуль, в онлайн-режиме, и студенту это шло в зачет", - сказала она.

Огородова добавила, что для этого нужно создавать очень серьезную нормативную и правовую базу. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24 августа 2016 года выступил за создание сетевых ресурсов онлайн-образования, которые будут встроены в университетские программы. По оценке главы правительства, такими ресурсами могли бы пользоваться как студенты, так и преподаватели.