Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобрнауки увеличит в вузах долю предметов, изучаемых в онлайн-режиме

Общество
25 августа, 12:40 UTC+3 ЙОШКАР-ОЛА ЙОШКАР-ОЛА 25, августа. /ТАСС

Заместитель министра образования Людмила Огородова отметила, что для этого нужно создавать серьезную нормативную и правовую базу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЙОШКАР-ОЛА, 25 августа. /ТАСС/. Минобрнауки планирует перевести студентов на изучение ряда дисциплин в вузах в онлайн-режиме. Об этом сообщила заместитель министра Людмила Огородова, выступая на совещании "Подготовка кадров в системе профессионального образования для инновационного развития экономики Республики Марий Эл", которое проходит в пятницу в Йошкар-Оле.

"Да, есть онлайн-проекты [образовательные] за рубежом, есть университеты, такие как Гарвард, они занимают рынки в этой сфере, ставят себе такие задачи. Мы хотим, чтобы это получилось [в РФ], чтобы университеты, которые хотят лицензировать какую-то специальность, и у них нет специалистов по какому-то модулю образовательному (…), могли использовать онлайн-модуль, в онлайн-режиме, и студенту это шло в зачет", - сказала она.

Огородова добавила, что для этого нужно создавать очень серьезную нормативную и правовую базу. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам 24 августа 2016 года выступил за создание сетевых ресурсов онлайн-образования, которые будут встроены в университетские программы. По оценке главы правительства, такими ресурсами могли бы пользоваться как студенты, так и преподаватели.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Парашюты вместо протезов
Встаньте в круг. Для чего нужна керамическая мастерская, в которой работают слепоглухие люди
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
11
Три цвета единства: как в России отметили День государственного флага
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Число жертв ДТП с автобусом на Кубани достигло 17 человек
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Российские войска в Сирии опробовали новый способ секретной связи
4
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
5
Аман Тулеев впервые за 17 лет не участвует в праздновании Дня шахтера
6
В золотых перчатках: рекордные гонорары в истории бокса
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама