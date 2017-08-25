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Власти Москвы не будут вмешиваться в решения школ о переносе линеек

Общество
25 августа, 13:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Родители учеников одной из московских школ ранее попросили перенести линейку с 1 сентября на другой день из-за празднования Курбан-байрама

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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников

© Зураб Джавахадзе/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Власти Москвы не будут вмешиваться в решения администраций школ о переносе линеек с 1 сентября на другую дату в связи с тем, что в этот день в 2017 году отмечается мусульманский праздник Курбан-байрам. Об этом в пятницу сообщил ТАСС заместитель мэра города по вопросам социального развития Леонид Печатников.

"Вопрос об утверждении или переносе сроков проведения школьных мероприятий находится целиком и полностью в области компетенции администрации образовательного учреждения. Решение принимается на уровне школы при участии управляющего совета образовательного учреждения", - отметил он.

Печатников напомнил, что ранее родители учеников школы №2107 в Мещанском районе попросили администрацию учебного заведения перенести линейку с 1 сентября на другой день. "Если такое решение будет принято, информация о нем должна появиться на сайте образовательного учреждения", - добавил Печатников.

Директор школы №2107 Олеся Лукашук накануне пояснила ТАСС, что заседание управляющего совета, на котором будет принято решение о необходимости переноса торжественной линейки, пройдет в ближайшие дни.

Накануне житель Мещанского района, где расположена Соборная мечеть, Станислав Мацак написал на странице районной группы в Facebook о переносе линеек в нескольких московских школах с 1 на 4 сентября 2017 года из-за празднования Курбан-байрама.

Курбан-байрам - это праздник жертвоприношения, посвященный окончанию хаджа (паломничества), мусульмане в этот день приносят в жертву барана, корову, быка или верблюда. В Выползовом переулке в Мещанском районе Москвы расположена Соборная мечеть - главная мечеть российской столицы. Ранним утром на Курбан-байрам в окрестностях мечети на молитву собираются тысячи верующих. Кроме того, утром в день праздника ограничивают работу метро и закрывают проезд по некоторым улицам.

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