Россия, Белоруссия, Казахстан и Армения создали структуру WorldSkills для стран Евразии

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали в пятницу декларацию о создании новой макрорегиональной структуры Worldskills Eurasia, сообщила пресс-служба WorldSkills Russia.

"Национальные операторы WorldSkills в России, Белоруссии, Казахстане и Армении подписали декларацию о создании WorldSkills Eurasia. Документ подписан в присутствии президента WorldSkills International Саймона Бартли. Помимо ядра WorldSkills Eurasia … в обмене лучшими практиками в рамках нового объединения будут участвовать еще 12 стран: Азербайджан, Афганистан, Иран, Пакистан, Монголия, Молдова, Индия, Китай, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан", - говорится в сообщении.

В WorldSkills Russia отметили, что более тесная кооперация четырех соседних стран в развитии кадрового потенциала будет содействовать росту производительности труда и профессиональной реализации всех граждан Евразийского пространства. "Это отличная идея, - цитирует пресс-служба Саймона Бартли. - Настоящий успех не в чемпионатах, а в глубине и количестве людей в странах и регионах, чьи профессиональные умения отвечают мировым стандартам".

Страны-партнеры WorldSkills Eurasia в мае 2017 года уже протестировали один из форматов сотрудничества в финале V Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в Краснодаре. 172 участника из Белоруссии, Казахстана и Узбекистана соревновались на первом открытом Евразийском чемпионате по стандартам WorldSkills и получили документы, подтверждающие уровень их профессионализма.

Новая структура станет шестым макрорегиональным объединением WorldSkills International. Ранее были созданы WorldSkills Americas, ASEAN, GCC, Oceania и Europe. Помогать WorldSkills Eurasia в реализации задач будут межправительственные органы и организации, такие как Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия, Евразийский банк развития и Шанхайская организация сотрудничества.

Помимо декларации, евразийские страны подписали более детальное соглашение о сотрудничестве. В частности, предполагается ввести единую систему оценки профессиональных навыков, которая будет признана на территории всех стран, а также заниматься прогнозированием "умирающих" профессий и профессий будущего в рамках российской инициативы FutureSkills. Также на основе методик и стандартов WorldSkills планируется разработать для стран евразийского пространства программу сотрудничества в сфере развития человеческого капитала и кадрового потенциала.