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В Дагестане появится Центр по выявлению и развитию талантов у школьников

Общество
25 августа, 13:05 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 25, августа. /ТАСС

Центр будет готовить школьников к участию во Всероссийской олимпиаде

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МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Центр по выявлению и развитию талантов, который будет готовить учащихся республиканских школ к участию во Всероссийской олимпиаде школьников, появится в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки региона.

"Центр по выявлению и развитию таланта будет заниматься организацией всей олимпиады и подготовкой ребят к участию на республиканском и заключительных этапах. Тренировки будут проходить уже с сентября. Первыми учащимися центра станут школьники, которые показали хорошие результаты на республиканском этапе в прошлом году, и ребята, отличившиеся во время обучения в образовательном центре "Сириус-Альтаир" - отметили в пресс-службе.

По словам заместителя министра образования и науки республики Алексея Карпухина, одна из причин отсутствия результата на финале Всероссийской олимпиады у школьников из Дагестана - слабая популяризация олимпиадного движения и ее неэффективная организация.

"С целью изменения ситуации создана Ассоциация победителей олимпиад, которую возглавил единственный за последние десять лет призер Всероссийской олимпиады школьников из Дагестана Камиль Раджабов, выпускник республиканского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей. Ассоциация начнет свою работу с создания в каждой школе олимпиадного уголка, рассказывающего, что такое Всероссийская олимпиада школьников и какие она дает преимущества. Также в каждой школе будет определен педагог, ответственный за выявление и развитие талантов, запланировано проведение тематических родительских собраний, классных часов и встреч с членами ассоциации", - отметил он.

Кроме того, в дагестанских вузах будут созданы отделения республиканской ассоциации победителей олимпиад, которые будут выступать операторами между вузом и Министерством образования и науки Дагестана.

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