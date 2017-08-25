В Ингушетии до конца года сдадут семь школ, три детсада и шесть домов культуры

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МАГАС, 25 августа. /ТАСС/. Подрядчики сдадут в эксплуатацию до конца года 27 социальных объектов на территории Ингушетии, среди которых семь школ, три детских сада, одно профтехучилище, один спортивный объект, шесть домов культуры, шесть жилых многоэтажек и три объекта инженерной инфраструктуры. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы региона.
"После открытия этих объектов в республике будет создано порядка 1300 рабочих мест, около 7 тыс. ученических мест и 630 мест в объектах дошкольного образования",- цитирует пресс-служба и. о. министра строительства республики Рашида Цурова.
По словам Цурова, часть объектов строится в рамках федеральных целевых программ: например, дома культуры возводятся по программе "Культура России", многоэтажные жилые дома - по программе стимулирования развития жилищного строительства, сообщает пресс-служба.
Отмечается, что некоторые подрядчики не укладываются в сроки, в связи с чем глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров дал поручение ужесточить контроль за соблюдением сроков сдачи объектов., сообщает пресс-служба.