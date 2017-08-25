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Памятник Льву Дурову открыли в Москве

Общество
25 августа, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Открытие приурочено ко второй годовщине со дня смерти народного артиста СССР

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Актер Владимир Ершов на открытии памятника актеру Льву Дурову на Новодевичьем кладбище

Актер Владимир Ершов на открытии памятника актеру Льву Дурову на Новодевичьем кладбище

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Открытие памятника на могиле Льва Дурова, состоявшееся в пятницу, приурочено ко второй годовщине со дня смерти народного артиста СССР.

"Идея памятника пришла в голову мне. А реализовал ее народный художник России Александр Рукавишников", - сказала дочь актера Екатерина Дурова.

Монумент выполнен из мрамора и бронзы. На постаменте - двенадцатилетний мальчик в кепке и широких штанах, с поднятой вверх рукой. Ребенок смотрит наверх, а внизу сидит голубь.

"Отец до конца жизни оставался мальчишкой, гоняющим голубей, лефортовской шпаной. Поэтому в памятнике ему мне хотелось избежать помпезности и сделать его воздушным, легким. Думаю, отцу бы понравилось", - рассказала Дурова.

По ее словам, Александр Рукавишников работал над монументом безвозмездно, а средства на материалы собирали почитатели таланта артиста.

Об артисте

Лев Дуров родился 23 декабря 1931 года в Москве. Он - выпускник Школы-студии МХАТ, затем работал вместе с Анатолием Эфросом в Центральном детском театре, Театре имени Ленинского комсомола и, наконец, в театре на Малой Бронной.

Не менее востребован Дуров был и в кино. Всего он снялся более чем в 200 фильмах. Среди самых известных картин с его участием - "Двое в степи", "Бумбараш", "Не бойся, я с тобой!", "Семнадцать мгновений весны", "Серые волки", "Большая перемена", "Человек с бульвара Капуцинов", "Новый русский романс", "Весьегонская волчица" и многие другие.

В последние годы Дуров признавался, что снимается "не так много, как хотелось бы". Он скончался 20 августа 2015 года на 84-м году жизни после продолжительной болезни.

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