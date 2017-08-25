Лучшие студенты со стройки космодрома Восточный поедут на Байконур и форум "Армия-2017"

ТАСС, 25 августа. Итоги летнего этапа всероссийской студенческой стройки подвели в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, лучшие студенты получили приглашения на военно-технический форум "Армия-2017", сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам. Как сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, несколько студентов получили также путевки на космодром Байконур.

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"Два летних месяца 29 студенческих отрядов из 19 регионов страны соревновались на космодроме Восточный за звание лучшего. В результате победу одержал томский отряд "Каникула". Он получил почетное знамя студенческой стройки", - сказали в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

Студенты Санат Садыков из Алтайского края, Захар Кривоносов из Воронежской области и Алексей Савельев из Томской области, работавшие на объектах военно-строительного комплекса Минобороны РФ, получили приглашение и полный трансфер для участия в церемонии закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2017", которая состоится 27 августа в подмосковной Кубинке.

В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической (ЦЭНКИ) инфраструктуры также сообщили, что Михаил Рослик из амурского отряда "Факел", Алексей Макаров из алтайского отряда "Витязь" и представитель Крыма Ярослав Сандулов за лучшие трудовые показатели получили от ЦЭНКИ путевки на Байконур, где они смогут посмотреть запуск ракеты.

В течение лета студенты трудились на строительстве наукограда Циолковский и метеорологического комплекса космодрома Восточный. Они работали дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками и облицовщиками. "Максимальная выработка в течение летнего трудового семестра достигала 145% от нормы, средние показатели за весь период работы у лучших отрядов - 120-135% выполнения производственного плана, такие результаты показаны впервые", - отметили в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

Впервые студенты начали работать на Восточном в 2012 году, тогда там трудились 50 человек. В 2013 году на стройку приехали 132 стройотрядовца, в 2014 году - около 500 молодых людей, а в 2015 году - почти 1,5 тыс. в тот год студенты впервые работали на космодроме зимой. Летом 2016 года во всероссийской студенческой стройке участвовали 500 человек из 24 регионов России.