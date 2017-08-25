Лучшие студенты со стройки космодрома Восточный поедут на Байконур и форум "Армия-2017"

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ТАСС, 25 августа. Итоги летнего этапа всероссийской студенческой стройки подвели в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, лучшие студенты получили приглашения на военно-технический форум "Армия-2017", сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам. Как сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, несколько студентов получили также путевки на космодром Байконур.
"Два летних месяца 29 студенческих отрядов из 19 регионов страны соревновались на космодроме Восточный за звание лучшего. В результате победу одержал томский отряд "Каникула". Он получил почетное знамя студенческой стройки", - сказали в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.
Студенты Санат Садыков из Алтайского края, Захар Кривоносов из Воронежской области и Алексей Савельев из Томской области, работавшие на объектах военно-строительного комплекса Минобороны РФ, получили приглашение и полный трансфер для участия в церемонии закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2017", которая состоится 27 августа в подмосковной Кубинке.
В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической (ЦЭНКИ) инфраструктуры также сообщили, что Михаил Рослик из амурского отряда "Факел", Алексей Макаров из алтайского отряда "Витязь" и представитель Крыма Ярослав Сандулов за лучшие трудовые показатели получили от ЦЭНКИ путевки на Байконур, где они смогут посмотреть запуск ракеты.
В течение лета студенты трудились на строительстве наукограда Циолковский и метеорологического комплекса космодрома Восточный. Они работали дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками и облицовщиками. "Максимальная выработка в течение летнего трудового семестра достигала 145% от нормы, средние показатели за весь период работы у лучших отрядов - 120-135% выполнения производственного плана, такие результаты показаны впервые", - отметили в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.
Впервые студенты начали работать на Восточном в 2012 году, тогда там трудились 50 человек. В 2013 году на стройку приехали 132 стройотрядовца, в 2014 году - около 500 молодых людей, а в 2015 году - почти 1,5 тыс. в тот год студенты впервые работали на космодроме зимой. Летом 2016 года во всероссийской студенческой стройке участвовали 500 человек из 24 регионов России.