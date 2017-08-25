Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лучшие студенты со стройки космодрома Восточный поедут на Байконур и форум "Армия-2017"

Общество
25 августа, 14:50 UTC+3 ТАСС

Студенты из Томской области одержали победу. Они работали дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками и облицовщиками

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС, 25 августа. Итоги летнего этапа всероссийской студенческой стройки подвели в пятницу на космодроме Восточный в Амурской области, лучшие студенты получили приглашения на военно-технический форум "Армия-2017", сообщили ТАСС в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам. Как сообщает Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, несколько студентов получили также путевки на космодром Байконур.

ТАСС/Ruptly

"Два летних месяца 29 студенческих отрядов из 19 регионов страны соревновались на космодроме Восточный за звание лучшего. В результате победу одержал томский отряд "Каникула". Он получил почетное знамя студенческой стройки", - сказали в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

Студенты Санат Садыков из Алтайского края, Захар Кривоносов из Воронежской области и Алексей Савельев из Томской области, работавшие на объектах военно-строительного комплекса Минобороны РФ, получили приглашение и полный трансфер для участия в церемонии закрытия Международного военно-технического форума "Армия-2017", которая состоится 27 августа в подмосковной Кубинке.

В пресс-службе Центра эксплуатации наземной космической (ЦЭНКИ) инфраструктуры также сообщили, что Михаил Рослик из амурского отряда "Факел", Алексей Макаров из алтайского отряда "Витязь" и представитель Крыма Ярослав Сандулов за лучшие трудовые показатели получили от ЦЭНКИ путевки на Байконур, где они смогут посмотреть запуск ракеты.

В течение лета студенты трудились на строительстве наукограда Циолковский и метеорологического комплекса космодрома Восточный. Они работали дорожными рабочими, каменщиками, плотниками, малярами, бетонщиками, арматурщиками и облицовщиками. "Максимальная выработка в течение летнего трудового семестра достигала 145% от нормы, средние показатели за весь период работы у лучших отрядов - 120-135% выполнения производственного плана, такие результаты показаны впервые", - отметили в пресс-службе Главного военно-строительного управления по специальным объектам.

Впервые студенты начали работать на Восточном в 2012 году, тогда там трудились 50 человек. В 2013 году на стройку приехали 132 стройотрядовца, в 2014 году - около 500 молодых людей, а в 2015 году - почти 1,5 тыс. в тот год студенты впервые работали на космодроме зимой. Летом 2016 года во всероссийской студенческой стройке участвовали 500 человек из 24 регионов России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Форум "Армия-2017"
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Стихия знаниям не помеха: регионы начнут учебный год вовремя, несмотря на пожары и паводок
Три Спаса: кремлевские и монастырские рецепты из яблок, меда и орехов
Фото
8
Школу на тысячу мест откроют в октябре в ЮЗАО Москвы на месте снесенных пятиэтажек
4
ОНФ нашел в Петербурге сад, "озелененный" ветками на скотче
8
Без барьеров: как в московском метро готовят собак-поводырей
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама